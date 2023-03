Subaru má nového šéfa, Acuši Osaki je původně motorář

Osaki zatím nehovořil o žádných plánech do budoucna na poli elektromobilů ani jinde, již dříve však automobilka oznámila, že chce ve Spojených státech do roku 2025 nabídnout několik elektrických aut. Do roku 2027 plánuje mít v Japonsku továrnu, kde se budou vyrábět pouze elektrické vozy.