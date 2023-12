Stellantis nabídne plnou baterii elektromobilu už za pět minut, jednoduše ji vymění

Koncern Stellantis se stane zřejmě první západní společností vyrábějící automobily, která nabídne technologii výměny baterií na počkání. Umožní jí to nově uzavřená spolupráce se společností Ample, která tuto technologii provozuje.

Nové modulární baterie společnosti Ample byly uzpůsobeny tak, aby se daly použít jako přímá náhrada za původní baterie společnosti Stellantis. Do budoucna by pak mělo být možné použít baterie Ample v jiných modelech koncernu Stellantis bez nutnosti jakýchkoliv zásahů do platformy.