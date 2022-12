Stellantis koupil přední firmu na vývoj autonomního řízení

„V roce 2015 jsem založil společnost, která by vyvíjela technologie formující budoucnost mobility pro každého,“ řekl Kishonti. „Jsem potěšen, že o sedm let později můžeme přispět k ambicím společnosti Stellantis a spolupracovat na tom, aby vozy milionů zákazníků byly lepší, bezpečnější a inteligentnější.“

V portfoliu aiMotive jsou tři produkty: aiData, aiWare a aiSim. Tato technologická řešení bude nadále provozovat společnost a dodávat je zákazníkům třetích stran. Do portfolia aiMotive přibude čtvrtý produkt. Jmenuje se aiDrive – integrovaný software pro autonomní řízení. Inovace aiMotive budou začleněny do tří technologických platforem Stellantisu, které jsou v současné době vyvíjeny: STLA Brain, STLA SmartCockpit a STLA AutoDrive. To bude implementováno v roce 2024 v nových architekturách vozidel (STLA Small, Medium, Large a Frame), což by mělo výrazně ovlivnit strategii digitalizace Stellantisu. Začátkem tohoto roku Stellantis oznámil své cíle Dare Forward 2030. Plánem je mít 100 procent prodeje vozidel v Evropě do roku 2030 na baterie. Ve Spojených státech je cílem 50 procent. Společnost Stellantis si stanovila cíl dosáhnout do roku 2038 nulové uhlíkové čistoty, přičemž 50procentní referenční hodnota byla stanovena pro rok 2030.