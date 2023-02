Sedmimístná mazda se vrátí do evropské nabídky, dostane označení CX-80

Automobilka Mazda potvrdila příchod sedmimístného SUV do evropské nabídky, a to s největší pravděpodobností ještě v letošním roce. Nebude to ale model CX-90, odhalený nedávno pro severoamerický trh, nýbrž vůz s označením CX-80.

Webu Automotive News to prozradil Martijn ten Brink, šéf evropské divize Mazdy. Nešel příliš daleko do detailů, CX-80 by však měla být v podstatě větší verze pětimístné CX-60, která se u nás už prodává. Dá se očekávat delší rozvor náprav (ve srovnání s 2870 mm modelu CX-60) i celková délka vozu (ve srovnání s 4745 mm modelu CX-60), aby bylo dost místa na třetí řadu sedadel.

Foto: Jan Handrejch, Právo Mazda CX-60 PHEV

Nový vůz nebude k mání jen v Evropě, nýbrž i v Japonsku a na dalších místech; do Ameriky se však nejspíš nepodívá. Pod kapotou můžeme očekávat to samé jako v případě CX-60, tedy řadové šestiválce ve vznětovém i zážehovém provedení, a také čtyřválec s plug-in hybridním ústrojím.

Ten Brink potvrdil také, že výroba modelu CX-3 pro evropský trh skončila; stalo se tak koncem roku 2022. Zmizel také z americké nabídky; nahradil ho o něco větší model CX-30.

Zajímavější informace však je, že hybridní pohonné ústrojí z Mazdy MX-30 REV se může dostat i do jiných modelů značky. Konkrétně by připadaly v úvahu CX-30 a „trojka“, protože ty s MX-30 sdílí platformu. Zdali se něčeho takového skutečné dočkáme, je ve hvězdách, ale že to ten Brink nevyloučil, znamená, že o tom automobilka přinejmenším uvažuje.