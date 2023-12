Sanitky ve smyku. Řidiči slyšeli od instruktora při kurzu krizových situací hlavně pochvaly

„Pro mě to je dneska ideální stav, protože zažívám všechno, co můžu zažít. Sníh, náledí, je to veliká zkušenost pro nás,“ řekl jeden z profesionálních šoférů Martin Vích. On sám řídí nemocniční sanitku 12 let, předtím pracoval 20 let u policie. I tak přiznal, že úplně všechno tzv. v malíku nemá. „Situace může být různá, musíme se na ně vždycky připravit.“