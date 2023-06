Rolls-Royce nevylučuje auto na vodík. Je to jen jiná baterie, říká šéf

Automobilka Rolls-Royce teprve nedávno představila svůj první elektromobil Spectre a její generální ředitel Torsten Müller-Ötvös už nyní hovoří o tom, že v budoucnu by místo trakční baterie mohla auta této značky jezdit na vodík.

Umožňuje to unikátní pozice značky na trhu a specifické použití vozů zákazníky, píše britský web Autocar. Vodík by ovšem nebyl v rolls-roycech budoucnosti spalován, nýbrž by sloužil k výrobě elektřiny v palivových článcích.