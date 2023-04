Půlmiliontý Mercedes třídy G dostal dokonalou retro konfiguraci

Zatímco základní tvar třídy G byl od počátku poměrně nezaměnitelný, s jemným vývojem v designu v průběhu let, výroční model si zachovává současné linie. Historický kód laku v odstínu agávově zelené se však vrací k jedné z prvních dostupných barevných variant pro třídu G.

A není to jen lak karoserie, který dostává retro úpravu. Také kryty ukazatelů směru jsou provedeny v oranžové barvě. Je to nádech 70. let, který se na dnešních autech tolik nevidí. Mezi další prvky exteriéru patří velká hvězda Mercedesu na krytu zadního kola a pětipaprsková stříbrná kola.