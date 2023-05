Průměrná škoda na elektromobilu je vyšší, říkají pojišťovny

Není neobvyklé, že se každoročně o něco zvýší platba pojistného na „povinné ručení“, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojišťovny to často zdůvodňují rostoucí cenou oprav nových aut kvůli různým čidlům, radarům a jízdním asistentům, které skutečně dokážou i drobnou nehodu pořádně prodražit.

Také je u elektrických aut vyšší průměrná výše škody, bereme-li v potaz auta podobného stáří. „Průměrné vyplacené pojistné u elektromobilů je okolo 50 tisíc korun, u vozidel se spalovacím motorem spalovacích je to těsně nad 30 tisíc korun. U motocyklů je to obráceně, protože elektrický pohon mají většinou skútry a u spalovacích motorů jsou to i velké motocykly,“ říká Milan Káňa z Kooperativy.