Prodej ojetin se loni propadl o desetinu

S nižším zájmem o ojetá auta se také utlumil jejich dovoz. Mírný pokles začal v květnu, od července se zájem meziročně snižoval každý měsíc výrazněji a vyjma srpna se dováželo nejméně aut od roku 2014. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním ojetých aut na českém trhu.

Celkově se v loňském roce dovezlo do České republiky 161 186 ojetých osobních vozidel, což představuje meziroční propad o 13,2 %. Zvýšilo se také jejich průměrné stáří o 0,4 roku na 10,8 roku.

Průměrný počet najetých kilometrů se snížil nejvíce za poslední roky, a to o 8000 na 148 tisíc km. Vzhledem k prakticky neměnnému stáří prodávaných aut není podle ředitele Cebie Martina Pajera k takovému snížení jednoznačný důvod. „Lze za tím do určité míry spatřovat vyšší podíl stáčení tachometrů, a to jak z pohledu četnosti, tak z pohledu počtu stočených kilometrů,“ podotkl.