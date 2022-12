Příští Bugatti bude mít „naprosto bláznivý“ spalovací motor

Chorvatská automobilka Rimac se zapsala do povědomí motoristických fanoušků svými silnými elektromobily. Spalovací motory však u ní nemají dveře zavřené, ba co víc, automobilka začala pracovat na vlastním motoru dva roky předtím, než došlo ke spojení s Bugatti.

Její zakladatel Mate Rimac to prozradil britskému magazínu Auto Express s tím, že když se začalo mluvit o převzetí Bugatti, začali na motoru pracovat.

„Volkswagen měl několik možností, patřilo k nim život značky Bugatti ukončit, nebo ji prodat někomu jinému,“ vzpomíná. Otázka, zda by nechtěl Bugatti převzít, ho nicméně zaskočila. „Myslel jsem si, že to je chyba v Matrixu, nebo že jsem nerozuměl správně,“ říká.

O pár měsíců později ji ale dostal znova. „Když jsme se o tom začali bavit, došlo mi, že to je pro všechny strany výhra. Od té doby trvalo dva roky, než jsme transakci dokončili,“ říká.

„Nebylo to snadné období, ale přesně jsem věděl, jaké chci, aby bylo následující auto po chironu. Začali jsme vyvíjet vlastní spalovací motor - je naprosto bláznivé, co příští rok uvidíte. Myslím, že všichni budou uneseni,“ napíná fanoušky Rimac.

Nástupce chironu podle něj bude opravdu speciální. „Bude to hypersport přestavěný do podoby hybridu. Bude kompletně nový, není jediná součástka, kterou by sdílel s jiným autem - ani s chironem, ani s neverou. Všechno je zcela nové,“ říká.