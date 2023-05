Polovina prodaných dodávek Mercedesu bude do roku 2030 elektrická, věří automobilka

Divize dodávek společnosti Mercedes-Benz předpokládá, že do roku 2030 by elektrické modely měly tvořit polovinu jejích prodejů. Automobilka dále uvedla, že plánuje novou modulární platformu pro své elektrické dodávky, díky níž do poloviny desetiletí sníží fixní náklady o pětinu.

Foto: Mercedes-Benz Platforma VAN.EA od Mercedesu