Počty začínají. Dálkový tahač Mercedes Actros přijíždí v elektrické verzi

Nový eActros 600 má být uveden do výroby koncem příštího roku. Zaujme přísně aerodynamickým, až puristickým designem. Má i kompletní aerodynamické zakrytí podvozku a vzduchové deflektory na A-sloupcích. Spojují je maticové LED světlomety a kabina, která byla prodloužena o 80 mm, rovněž pro lepší aerodynamiku.

Pokud tak existuje nabíjecí infrastruktura v místech nakládky a vykládky, zákazníci by teoreticky neměli mít obavy o dojezd. To ukáže ale až praxe.

Konkurenční Tesla oficiálně nezveřejnila specifikace baterie pro svůj tahač Semi, ale všeobecně se má za to, že verze pro dálkovou přepravu má kapacitu baterie odhadovanou v rozmezí 850-950 kWh, což poskytuje dojezd přibližně 804 km.

Mercedes-Benz uvádí, že elektrický tahač navrhl tak, aby měl stejnou odolnost jako konvenční těžký actros pro dálkovou dopravu, což znamená, že by tento model neměl mít problém ujet až 1,2 milionu km za deset let provozu. Společnost dodala, že i po tomto období by „stav baterie měl být stále nad 80 procenty“.