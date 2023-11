Počasí návyky řidičů nemění, pneumatiky mění s prvním sněhem, říká servisman

Lidé, kteří jezdí méně, totiž ani zimní pneumatiky plně nevyužijí. „Aby byla guma měkká, měla by být stará do čtyř let. Proto pak někteří lidé dojíždějí zimní gumy i přes léto. Sice se řeší, že mají delší brzdnou dráhu, ale když člověk řídí inteligentně a nezávodí, tak to nemusí řešit,“ řekl Kořenek.