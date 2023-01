Peugeot odhalil koncept Inception, je vizí budoucnosti značky

Automobilka Peugeot na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas odhalila svou budoucnost. Udělala to v podobě konceptu Inception, který jezdí na elektřinu, umí jezdít sám a kromě technologií předpovídá také budoucnost designu automobilky.

Nový designový jazyk, kterého je inception pionýrem, podle automobilky kombinuje brutalistické hrany s „kočičími“ ladnými linkami. Velmi výrazná je plocha na přídi, která působí dojmem kapoty. Je nazvaná Aero Tech Deck a do jisté míry je kapotou - pod ní se skrývá nabíjecí zásuvka a další nezbytnosti k technické stránce vozu.

„Značka se proměňuje, ale Inception Concept zůstává nezaměnitelně vozem Peugeot. (…) Ukazuje, jak optimisticky se díváme na budoucnost automobilového odvětví a na emoce, které poskytuje. (…) Ilustruje některé naše myšlenky, které nám umožní snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu značky Peugeot o více než 50 %,“ říká Mattihas Hossann, šéfdesignér Peugeotu.

Protisměrně otvírané dveře s bezrámovými okny odhalí značně futuristický interiér, jehož největší zajímavostí je volant. Peugeot ho pojmenoval „Hyperčtverec“ (Hypersquare) navzdory jeho obdélníkovému tvaru a tvrdí o něm, že to není volant, nýbrž „přístroj pro řízení“.

Jeho součástí je displej uprostřed a čtyři dotykové ovladače po stranách, který každý ovládá něco jiného, včetně např. klimatizace nebo asistenčních systémů pro řízení. Kola ovládá „po drátě“ pomocí systému steer-by-wire a umí se schovat do palubní desky v případě, že řidič aktivuje autonomní jízdu; ta je tu na 4. úrovni.

Systém Hypersquare chce automobilka Peugeot transformovat do použití v produkčních autech ještě v tomto desetiletí. To znamená, že do „nevolantu“ bude muset nějakým způsobem integrovat airbag, na čemž už pracuje.