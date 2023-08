Nová Honda N-Box je japonskou specialitou do přecpaných měst

Automobilka Honda představila novou generaci modelu N-Box, který spadá do třídy kei cars - mrňavých krabiček na kolech, vyvinutých tak, aby nabídly co největší prostor na co nejmenším půdorysu. Odpovídajícím způsobem jsou tato auta v Japonsku daňově zvýhodněna.

Foto: Honda Honda N-Box

Článek Minimalistická Honda N-Box, která se v Japonsku představila v nové generaci, nabídne čtyřem cestujícím hromadu odkládacích prostor i kožené čalounění sedaček. Nový vůz má ve standardní verzi masku chladiče v barvě karoserie a jeho světlomety mají připomínat lidské oči. Varianta Custom (na snímcích šedá) má mnohem větší masku chladiče a zcela jiné světlomety, které spojuje svítící linka. Tvary nárazníku obou verzí mají vůz opticky rozšířit. Vzadu naopak na výšku protáhlé svítilny umožňují co nejširší vstupní otvor do zavazadelníku. Foto: Honda +7 Interiér dostal 9" displej infotainmentu a k tomu 7" displej místo klasického přístrojového štítu. Vývojáři tady kladli důraz na velké množství odkládacích prostor, takže je tu spousta kapes, polička na palubní desce a všichni čtyři cestující mají k dispozici držák nápojů. Ve standardní výbavě je také sada hlídačů Honda Sensing a čelní i boční airbagy. Automobilka nezveřejnila, jaké motorizace nabídne, uvedla jen, že motory budou atmosférické i přeplňované. Dle pravidel třídy kei cars je jistý malý motor do 0,66 litru objemu. O příchodu elektrické verze se zatím jen spekuluje. Honda E se nástupce nedočká. Automobilka se soustředí na SUV