Nízkoemisní zóna má pokrýt celý Londýn, občané protestují

Do londýnské ULEZ smějí volně vjíždět kromě elektromobilů, u nichž je to samozřejmé, také auta se zážehovým motorem plnícím nejméně emisní normu Euro 4, vznětové motory však musí plnit normu Euro 6. Všechna ostatní auta musí platit 12,50 libry (335 korun) za každý den, kdy se v zóně pohybují. Výjimku mají také historická vozidla starší 30 let, tedy auta vyrobená do roku 1983.