Nissan testuje barvu, která může snížit emise a prodloužit dojezd

Druhá částice by pak měla být skutečně přelomová, neboť vytváří elektromagnetické vlny, které působí proti slunečním paprskům a přesměrovávají jejich energii zpět do atmosféry. Společně pak obě částice zabraňují zahřívání celého automobilu a přenosu tepla na díly i uvnitř vozu.

V praxi by tak nová barva mohla snížit spotřebu u spalovacích automobilů a omezit jejich emise, zatímco u elektromobilů by mohla přispět k delšímu dojezdu. Všem řidičům by navíc zajistila vyšší komfort. Zatím však zůstává otázkou, kdy se dostane do běžného použití.