Nejúspěšnější model Mazdy nakonec nástupce dostane

Třebaže se v nedávné minulosti objevily náznaky směrem k tomu, že Mazda CX-5 – globálně nejúspěšnější model značky s více než 365 tisíci prodanými kusy za loňský rok – nedostane nástupce, pravda je jinde. Nová generace bude, ovšem nejdříve v roce 2025.

Uvádí to australský web Drive s odkazem na marketingového ředitele tamní divize značky Alastaira Doaka. „Vrchní vedení potvrdilo, že příští generace CX-5 bude. Je to globálně nejprodávanější model, takže to dává smysl,“ cituje web manažera.

Potvrdí-li se příchod v roce 2025, novinka bude nahrazovat současnou CX-5 po osmi letech ve výrobě. To je na japonskou automobilku velmi dlouhá doba, většinou značky z Dálného východu obměňují vozy po pěti šesti letech.

Test Mazdy CX-60 PHEV: Správná koncepce dokáže divy Testy

Novinka si také má zachovat současnou konfiguraci, což znamená pohon předních nebo všech kol. Ve snaze zachovat dostupnou cenu nemá migrovat na platformu větších modelů, jako je CX-60, která pohání primárně zadní kola plug-in hybridním ústrojím či šestiválci.

Co zatím není jasné, je, zda do nabídky přibude nějaký hybrid. Současnou CX-5 dostanete nanejvýš s mikrohybridním ústrojím, což je v podstatě trochu lepší start-stop, a na elektřinu jezdit nemůže. A pokud novinka hybrid dostane, zda to bude vlastní systém, nebo třeba ústrojí od Toyoty.

Ta drží v jinak nezávislé Mazdě pětiprocentní vlastnický podíl a automobilky do značné míry spolupracují. Například tak, že Mazda 2 Hybrid je přeznačkovanou Toyotou Yaris bez dalších změn. Zda je v tomto světle šance, že příští CX-5 bude přeznačkovanou Toyotou RAV-4, se nebudeme pouštět do spekulací, ovšem u nejprodávanějšího modelu by takový krok nevypadal jako moudrý.