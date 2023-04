Modernizovaný Jeep Wrangler se představil na newyorském autosalonu

V interiéru je největší změna vidět na první pohled na palubní desce - je to nový 12,3″ displej uprostřed palubní desky. Dostal také novou, pátou generaci infotainmentu Uconnect, která nabízí bezdrátové propojení se smartphonem.

Větší novinkou však je asistent pro jízdu v terénu včetně map. Nese název Trails Offroad a Jeep tvrdí, že je to první zanesení offroadového průvodce do infotainmentu vozu. Nabízí možnost plánovat výlety mimo asfalt včetně detailních map 62 offroadových stezek nesoucích ocenění Jeep Badge of Honor v USA, mezi které patří stezka Rubicon v Kalifornii, Hell's Revenge v Utahu nebo hora Jericho v Novém Hampshiru.