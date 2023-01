Model Mondeo se stal vlajkovou lodí evropského Fordu. Oslavil 30 let

Ford Mondeo se navzdory své někdejší oblibě nedožil 30 let ve výrobě - alespoň co se týče Evropy. Za svůj život měl čtyři generace, motory od tří- do šestiválcových a krátce se vyráběl i s pohonem 4×4.

Foto: Ford Ford Mondeo Mk I