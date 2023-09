Menší Mercedes třídy G je na cestě

Už delší dobu se spekulovalo o tom, že Mercedes-Benz postaví menšího sourozence třídy G, kompaktnější a hlavně elektrický offroad s krabicoidním vzhledem. Nyní je to potvrzeno, a to přímo slovy šéfa značky Oly Källeniuse, který použil slova „malé G“.

Podle prognostika v oblasti automobilového průmyslu Sama Fioraniho je ovšem příchod takového auta na trh otázkou několika let, nikoliv měsíců. Odhad zní na konec roku 2026 a výroba by mohla probíhat v maďarském Kecskemétu, kde Mercedes-Benz nyní vyrábí svá kompaktní auta.

Vůz by mohl stát na platformě MMA - Mercedes Modular Architecture. Ta je určena primárně pro elektromobily, ale zvládne i spalovací pohon. To znamená, že by „malé G“ mohlo dostat i konvenční pohon.