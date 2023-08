Land Rover chystá menší verzi modelu Defender

Již několik let se spekuluje o tom, že nabídku automobilky Jaguar Land Rover rozšíří menší varianta legendárního modelu Defender. V roce 2027 se to má stát realitou, alespoň podle britského webu Autocar .

Menší varianta defenderu by se podle Britů mohla jmenovat Defender Sport a měla by si zachovat ráz auta, které dává dojem, že zvládne dojet kamkoliv. Co do velikosti by mohla konkurovat například Dacii Bigster nebo Škodě Kodiaq, ovšem nejspíš bude prémiovější a dražší.