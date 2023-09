Kutil přestavěl staré auto na elektromobil, daleko nedojede

Zaplatil 10 000 php, 4000 korun, za auto a podobnou částku vynaložil za díly. Jakmile byl pohon hotový, umístil jej do Nissanu Sentra a vzal jej na zkušební jízdu.

V rozhovoru pro agenturu Reuters dodal: „Toto vozidlo bylo skutečně výhodné. Nikdy jsem si nemohl dovolit Teslu, ale můj elektromobil umí přesně to samé. Můžu jezdit do obchodů a do školy. Stavba mi trvala několik dní. Elektromobily jsou nenáročné na údržbu, protože nabíjíte pouze baterie a je to.“