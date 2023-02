Korejský Soul po 14 letech ruší parkovací místa vyhrazená pro ženy

Pětapadesátiletá Čong Un-čung uvedla, že místa pro ženy využívá, kdykoli je najde. „Cítím se na nich bezpečněji,“ poznamenala a dodala, že v blízkosti těchto míst se podle ní nepohybuje tolik nebezpečných lidí. „Když nastoupím do auta, vždycky hned zamknu dveře,“ řekla.

Její 27letou dceru Pak Jong-so mrzí, že její matka bude po zrušení vyhrazených míst mít menší pocit bezpečí. „Zdá se mi divné, že se aktivně zbavují něčeho, díky čemu se ženy cítí bezpečně,“ uvedla. „Vždyť o ně zas tak moc nejde. Není to tak, že by polovina parkoviště byla vyhrazena ženám, je to jen pár míst,“ dodala.