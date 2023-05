Koncept retro sporťáku Hyundai N Vision 74 má šanci na sériovou výrobu

Automobilka Hyundai se v létě roku 2022 blýskla konceptem N Vision 74, který byl odkazem na model Pony Coupe ze 70. let minulého století. Fanoušky nadchl, realisté nicméně nepředpokládali, že by automobilka podobný sporťák skutečně uvedla do výroby.

Nyní to však vypadá, že by produkční verzi přece jen mohl dostat. Uvádí to korejský web Money Today, podle kterého Hyundai plánuje 27. května uspořádat „Den Pony“ ve svém designérském studiu v Soulu. Tam má odhalit auto ve finální, produkční podobě.

Foto: Hyundai +7

Samozřejmě, nic v tuto chvíli není automobilkou potvrzeno a web se odkazuje na nejmenované zdroje z automobilového průmyslu, takže jestli se skutečně můžeme těšit na sporťák s logy Hyundai, není jednoznačné.

Pokud by se tak skutečně stalo, pořád můžeme spekulovat, co by vůz pohánělo. Koncept měl neméně koncepční pohonné ústrojí, které kombinovalo 62,4kWh baterii s vodíkovými palivovými články. Teoreticky takový systém je možné postavit, v praxi by ale byl výsledný vůz dost pravděpodobně astronomicky drahý.

Koncept měl pohon zadních kol pomocí dvou elektromotorů o celkovém výkonu 680 koní a točivém momentu 900 Nm, na stovku zrychloval za čtyři sekundy a nejvyšší rychlost byla přes 250 km/h. Opět, teoreticky, protože se stále jedná o koncept, ale takováto čísla nejsou u dnešních elektromobilů neobvyklá.