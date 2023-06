Koenigsegg si vzal zpět dva rekordy ve zrychlení

Je to zejména čas pro disciplínu zrychlení na 400 km/h a následného brzdění do zastavení, s níž se Koenigsegg Regera nově dostal pod 29 sekund. Nová rekordní hodnota, potvrzená velkým jménem v závodní telemetrii Racelogic, zní 28,81 sekundy. Je to o 1,13 s rychlejší čas, než zvládla nevera.

Rekordy byly stanoveny na letišti ve švédském Örebro, kde je k dispozici více než 3,2 km dlouhá ranvej. A neznamená to, že by se regera, původně představená v roce 2015, vracela do výroby: „Proč stanovovat nové rekordy s autem, které je už dlouho z výroby? Protože to zvládne. Protože je stále králem,“ nechal se slyšet Christian von Koenigsegg, zakladatel a šéf automobilky.