Indická Mahindra odhalila koncept elektrického offroadu, možná přijde i do Evropy

Indická automobilka Mahindra nabídla světu pohled do své budoucnosti v podobě několika konceptů elektrických aut, které by se měly během příštích několika let přetavit v produkční vozy. Tím nejvýraznějším z nich je kousek zvaný Thar.e, který má být nástupcem populárního offroadu Mahindra Thar.