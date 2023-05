Hyundai zvažuje sériovou verzi retro sporťáku

Nedlouho poté značka ukázala repliku konceptu Pony Coupe se stejně futuristickými, ostře řezanými tvary. Ty by se mohly hodit i do současného designového jazyka značky.

Ovšem vzhledem k aktuálnímu směřování značky - a ostatně celého automobilového průmyslu - je nepravděpodobné, že by Hyundai takové auto, které nemá potenciál na vysoká prodejní čísla, a tedy vysokou ziskovost, skutečně dovedlo do produkční formy.

Tehdy ovšem už byla vyřčena slova mluvčího automobilky Dereka Joyce, který možnost sériové výroby zcela odmítl. „Víme o spekulacích o možné komerční výrobě N Vision 74. Nemáme však aktuálně žádné plány na to, uvést ho do výroby,“ řekl webu Carscoops .

Vypadalo to tedy, že zůstane u reinkarnace konceptu ze 70. let. Nyní ovšem přichází další zprávy, a to od webu britského magazínu Top Gear , který cituje šéfdesignéra Hyundai Luca Donckerwolka. A ten říká, že výroba vyloučena není.

„Určitě. Myslíme to vážně. Mohlo by se to dostat do sériové výroby. Platformu máme,“ nechal se slyšet Donckerwolke v odpovědi na otázku, zda by vodíkovým ústrojím poháněný sporťák mohl v budoucnu být k mání i běžným smrtelníkům.