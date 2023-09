Historické vládní limuzíny na úřadu vlády vidělo přes 2500 lidí

Návštěvníci Strakovy akademie si mohli prohlédnout nejen jednací místnost vlády, tiskový sál nebo prostory, které využívá pro protokolární účely nynější premiér Petr Fiala (ODS), ale i auta, kterými jezdili ústavní činitelé v době od 60. let 20. století do začátku nového tisíciletí. Vozy budou na zahradě vystavené do soboty.