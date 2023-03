Ferrari se vrací k plátěné střeše, odhalilo model Roma v otevřené verzi

Poslední ferrari, které mělo plátěnou skládací střechu, byl model F430 Spider. Až do nynějška, kdy se stejnou ochranou proti nepřízni počasí přichází otevřená roma.

Největší změnou je, pochopitelně, střecha. Je vyrobena z pětivrstvého plátna a podle automobilky nabízí podobnou míru zvukové izolace, jako plechová střecha kupé. Skládá se pod kryt za hlavovými opěrkami zadních sedaček, trvá to 13,5 sekundy a je možné to činit do rychlosti jízdy 60 km/h.