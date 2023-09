Evropští výrobci elektromobilů chtějí změnu pravidel vývozu do Británie

Nastavená pravidla mají zajistit, že elektromobily vyrobené v Evropské unii budou z velké části sestaveny z místně vyráběných dílů. Výrobci na obou stranách Lamanšského průlivu ale tvrdí, že na to nejsou připraveni. ACEA také varovalo, že opatření by mohla snížit produkci továren v EU zhruba o 480 000 vozů. A zvýšené náklady podle sdružení zaplatí spotřebitelé.

Ale protože se výroba baterií v Evropě nezvýšila tak rychle, jak se očekávalo, výrobci automobilů mají problém nová kritéria splnit. Spojené království je pro evropské výrobce aut zdaleka největším exportním trhem, v loňském roce do britských přístavů dorazilo 1,2 milionu vozidel. Podobně se více aut vyrobených v Británii přepravuje do EU než do kteréhokoli jiného regionu.