Elektromobily Ferrari mají vydávat skutečný zvuk, nikoliv reprodukovat nahrávku

U aut se spalovacími motory je normální nějaký zvuk, který vydává spalovací motor či výfuk. Elektromobily ale nemají ani jedno a dokážou tedy jezdit bezhlučně, což se ovšem ukazuje jako problém. Po stránce bezpečnosti ve městě to řeší povinné vydávání umělého zvuku do určité rychlosti jízdy.

Ovšem po stránce toho, jak s vozem pracuje řidič, zatím jen některé modely v kabině přehrávají nějaký umělý zvuk, který má navodit dojem rychlosti. Ferrari to u svých elektromobilů - zatím žádný nevyrábí, ale do budoucna jsou v plánu - chce dělat jinak.

Jak to bude vypadat - a hlavně znít - ve skutečnosti, si samozřejmě musíme počkat až do chvíle, kdy Ferrari odhalí svůj první elektromobil. Ten by se podle posledních zpráv měl ukázat do roku 2025.