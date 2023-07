Elektrickým SUV na rallycross. Ford představil speciální Mustang Mach-E

Jízda na elektřinu proniká do „neasfaltových“ automobilových závodů relativně pomalu, ovšem pokud se někdo chytne nápadu Fordu, urychlení není nereálné. Modrý ovál totiž představil Mustang Mach-E Rally, speciálně upravený elektrický crossover pro rallye či rallycross.

Nápad přitom nepochází od plánovačů či z marketingového oddělení, nýbrž od člena týmu „Always On“, který monitoruje sociální sítě a zpětnou vazbu od zákazníků. Jezdí rallycross a řekl si: „Co kdybychom udělali rallycrossovou verzi? Odpovídá to postupům, které jsme dělali v minulosti.“

„Náš přístup je, pokud máte nápad, předneste ho a zkuste ho. Takže jsme stvořili model, dali na něj kola a přizvedli ho,“ komentuje vznik speciálu Darren Palmer, viceprezident programu elektrických vozidel Fordu v divizi Ford Model e. „Když jsem ten model ukázal vedení, hned se shodli, že dobře pasuje k tomu, co jsme dělali v minulosti a co by se lidem mohlo líbit,“ dodává.