Dovoz ojetých aut v pololetí meziročně klesl, jsou však starší

Češi v prvním pololetí letošního roku importovali 81 369 ojetých aut, o 9 % meziročně méně. Jejich průměrné stáří se zvýšilo o 0,1 roku na 10,7 roku. To je stále o mnoho méně, než je průměrné stáří vozového parku v ČR, které podle posledních zpráv z dubna letošního roku dosahuje 16 let.

Podíl importovaných vozidel starších deseti let se snížil o dva procentní body na 49,4 %, avšak nejstarší vozy nad 15 let tvořily 23,5 %, což je meziročně o 0,7 bodu více. Vyplývá to z aktuální statistiky Svazu dovozců automobilů.