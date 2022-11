Dodge Charger možná nakonec nebude jen elektrický

Když automobilka Dodge zkraje srpna letošního roku prohlásila, že příští generace modelů Charger a Challenger bude existovat výhradně s elektrickým pohonným ústrojím , své fanoušky tím docela překvapila. Do té doby se totiž mělo za to, že dostanou nový řadový šestiválec Hurricane.

Podle nedávného vyjádření ředitele značky Tima Kuniskise to přece jen není vyloučeno. „Naše příští auta budou stát na platformě STLA Large a platforma STLA Large je pro různé energie,“ cituje ho web Carscoops.

„Můžu tam dát spalovací motor. To neznamená, že to uděláme, a rozhodně s ničím takovým nevstoupíme na trh ze začátku. To bude s plně elektrickým pohonem a myslíme si, že až se k tomu bodu dostaneme, nabídka, kterou budeme mít, bude na trhu velmi atraktivní,“ pokračuje Kuniskis s tím, že spalovací motor se dá později přidat. „Ale tam se možná nikdy nedostaneme.“