Caterham se pouští do elektromobility, představil prototypy elektrického sevenu

Britská automobilka Caterham, známá lehkými otevřenými sporťáky, dosud vyrábí vozy jen se spalovacím pohonem. I na ni však dopadnou budoucí omezení, a tak se chystá na elektromobilitu. Navzdory prohlášení z loňského podzimu, že elektrický caterham „rozhodně nebude seven“, však právě takové dva prototypy odhaluje.

Nesou jednoduché jméno EV Seven a automobilka se pochlubila i technickými daty, která jsou cílem vývoje. Tím nejdůležitějším je baterie, která má být umístěna pod přední kapotou, kde je dnes motor. Má mít 51 kWh celkové a 40 kWh využitelné kapacity.

Foto: Caterham Caterham EV Seven

V plánu je možnost rychlonabíjení výkonem až 152 kW. To proto, aby vůz zvládal 20 minut jezdit na plný plyn po okruhu, pak by se 15 minut nabíjel, čímž by získal dost energie na další dvacetiminutovou ostrou jízdu.

Pohon samozřejmě zůstane na zadních kolech. Starat se o něj bude elektromotor vlastního designu vyráběný firmou Swindon Powertrain, která se stará o motory pro britský šampionát cestovních vozů. Bude spojený se samosvorným diferenciálem.

Vůz má mít 243 koní a 250 Nm, má zrychlit na 60 mph (97 km/h) za 4 sekundy, nejvyšší rychlost má být 209 km/h. S hmotností 701 kg váží prototypy o nějakých 75 kg více než verze Seven 485 a ve snaze o co nejmenší hmotnost nemají vlastní palubní nabíječky. To nejspíš znamená, že je nutné je nabíjet výhradně stejnosměrným proudem.

Foto: Caterham Caterham EV Seven

Prototypy jsou podle šéfa značky Boba Laishleyho „namočením prstů do vody“. „Silně spoléháme na spolupráci s partnery,“ dodal Laishley pro magazín Autocar.

Produkční varianta je však ještě daleko a řada věcí se může změnit. „Není to něco, co bychom prodávali zítra. Nabídneme to ve správnou chvíli, což znamená ve chvíli, kdy z toho uděláme funkční obchodní model,“ pokračoval s tím, že už nějaký zájem od zákazníků existuje. Postavit elektromobil, který by zvládl požadavky ostré okruhové jízdy a zároveň byl lehký, je podle něj přesný opak toho, co si o výrobě elektromobilů každý myslí.