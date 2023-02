Auta musí být menší a lehčí, říká šéf Citroënu

Generální ředitel automobilky Citroën Vincent Cobée se už v minulosti nechal slyšet, že podle jeho názoru elektromobily ukončí nadvládu SUV. Pro magazín Autocar to nyní doplnil - auta podle něj musí být lehčí a více aerodynamická.

To je v podstatě totéž jinými slovy, ale Cobée to rozvedl. „Přechod k elektrickým vozidlům zásadně zvětší důležitost aerodynamiky. (…) V současném světě spalovacích aut prostě zvětšíte nádrž a dokud vaši zákazníci ignorují cenu benzínu, což dělá 30-50 % populace, proč se aerodynamikou zabývat?“ ptá se.

Ve světě elektrických aut však takovýmto způsobem vyřešit dojezd na jedno doplnění energie není tak jednoduché - vyžadovalo by to větší baterii, což znamená vyšší hmotnost i cenu vozu. „V elektrickém světě ztrácíte dojezd kvůli aerodynamice. Takže cokoliv, co je vysoké nebo hranaté, má postih,“ říká Cobée.