Aston Martin představil dvanáctiválcový model Valour s retro designem, automobilka slaví 110 let

Pokud vám tvary nového Aston Martinu Valour přijdou povědomé, není to náhodou. Kromě zřejmé inspirace modelu V8 Vantage ze 70. let 20. století vypadá, jako by z oka vypadl modelu Victor z roku 2020. Ten ovšem byl tehdy jedinečnou stavbou pro jednoho zákazníka, kdežto Valour - jméno znamená „chrabrost“ - vznikne ve 110 exemplářích.