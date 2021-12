Zapomenutý vesnický život v třebízském skanzenu

Nevím, zda se spisovatel nachází v osnovách ještě dnes, ale jeho buditelství je nesmazatelně zapsáno v obci Třebíz ležící u silnice číslo 7. Ta je článkem dálnice D7, která vede z Prahy na Chomutov. Z Prahy je to asi 40 kilometrů. Proč odbočit ze silnice a zajet do obce? Důvod je prostý.

Cesta vedoucí kolem je známá již z roku 1183 jako stará Lipská či Chomutovská cesta. To zajímavé v Třebízi se odehrává kolem obdélníkové návsi s návesním rybníčkem. Cenná vesnická architektura je zahrnuta do vesnické památkové rezervace. V letech 1969 až 1975 tu bylo zbudováno Národopisné muzeum Slánska.

Pohled do dvora statku

Centrum se nachází v nejvýstavnějším objektu, Cífkově statku čp. 1. Je to statek nejhonosnější, byla tu rychta, má barokní štít a klenutou bránu pocházející z 18. století. Statek měl od roku 1767 šenkovnu, takže se tu scházeli „sousedi“ na pivo a k tomu řešili i problémy týkající se obce.

Jeho pískovcová socha shlíží na ves i do dáli na Slánsko, České středohoří a snad ještě dál. Je usazen v křesle a nějaký pitomec nelenil a zřejmě fixou mu namaloval pod nosem zakroucený knír. Musel to být náramný hrdina, že si troufl vyšplhat na sokl a nesmrtelně se zvěčnit.

Nyní je to tu vše smutné, nevlídné, i omšelost stavení moc neláká. Ale za procházku to rozhodně stojí, zároveň si Třebíz zapamatujete jako tip na výlet. Od května do konce října je možnost vybrané domy navštívit a poznat venkovský život.