V Kralupech nad Vltavou dýchá historie na každém kroku

Pro to, aby se staly městem, jim však chyběla jedna věc, a to vlastní chrám. Nejbližší sakrální stavbou, kterou místní do té doby navštěvovali, byl totiž kostel svatého Jakuba Většího v Minicích. Ty byly v tu dobu však samostatnou obcí, a tak byla kralupským sborem vypsána veřejná sbírka pro novostavbu. Jelikož se však nevybralo dostatečné množství financí, byla na nějaký čas stavba odložena.

Ještě dříve tu stávala lékárna, kterou do roku 1913 vlastnil Jaroslav Pacovský. Poté dům koupil Jan Vaněk a otevřel si zde na tehdejší dobu poměrně velkou drogerii. O rok později však začala válka a Vaněk musel narukovat. Svěřil tedy drogerii do rukou své ženy. Rekrut byl poslán nejprve do Karpat a poté do sběrného tábora nedaleko Vídně. A právě tu se seznámil se spisovatelem Jaroslavem Haškem, který jej zmiňuje i ve své knize Osudy dobrého vojáka Švejka.