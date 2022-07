Skalní hrad Šaunštejn prošel opravou, pro návštěvníky je nyní bezpečnější

Šaunštejn leží u Vysoké Lípy, přezdívá se mu také loupežnický hrad a patří k tradičním výletním cílům v Českém Švýcarsku. Do vrcholových částí hradu se lidé dostávali po betonových lávkách založených na ocelových traverzách. „Traverzy už začaly hnít, v minulých letech jsme museli postupem času již uzavírat přístupy do jednotlivých částí skalního hrádku. Zábradlí byla udělaná také stylem, co dům dal,“ uvedl Salov.