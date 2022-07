Rozhledna láká k Lipnu tisíce turistů

„Samozřejmě je to velký fenomén. Často se nás lidé ptají na cestu. Mluví o rozhledně a jezdí sem kvůli ní. Část rodiny, ta dříve narozená, třeba zůstane u nás, dá si kávu a ti mladší jdou na rozhlednu,“ pochvaluje si Roman Koprolín z kavárny Kynutá buchta, kterou spoluzaložil v době pandemie.

V Horní Plané se shodují, že přesně takovou nabídku k rozšíření turistického ruchu potřebovali. „Je to něco navíc, co jsme neměli. Turisté o rozhledně vědí, a když u nás bydlí, tak se jdou na ni podívat. Ti, co se o ní dozví od nás, tak na ni také vyrazí. Sami se na vlastní oči přesvědčí, že se jedná o nejkrásnější rozhlednu ve střední Evropě s nejhezčím výhledem,“ myslí si Irena Pešková z hornoplánského penzionu U Pešků.