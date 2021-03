Procházky nejen Brnem aneb Jak nahradit průvodce

„Chtěli jsme ukázat Brno jako galerii pod širým nebem,“ říká o projektu jeho koordinátorka Veronika Jičínská. „Kdo navštíví Brno, většinou zavítá na náměstí Svobody nebo do vily Tugendhat. Ve městě je toho ovšem k vidění mnohem víc,“ vysvětluje.

Všechny zmíněné objekty najdete na přehledné mapě. Kdo rád plánuje, může si vytvořit vlastní trasu se zastávkami, které ho zajímají. Pro ty ostatní tvůrci připravili vycházky, které najdete na odkazu „Stezky“. V nabídce je výlet po stopách brněnského rodáka Adolfa Loose, do Žabovřesk, Masarykovy čtvrti nebo na Výstaviště. Vycházky byly původně věnované meziválečné architektuře, ale nyní přibyly také výlety po stavbách z let 1946 až 1989.

Pokud internet nemáte, lze využít služeb Turistického informačního centra a jeho poboček nebo Domu umění. „Tam všude jsou zdarma k dostání tištěné brožury,“ vysvětluje Jičínská. V nich jsou jednotlivé stezky doplněny mapkou, takže získáte cenného průvodce do kapsy. Nyní je ovšem dobré ověřit si dopředu, zda jsou pobočky vzhledem k měnící se epidemiologické situaci otevřeny. „Pokud nám zájemce napíše na adresu bam@dum-umeni.cz, můžeme se domluvit i na předání brožur,“ říká Veronika Jičínská.

Komu by brožury nestačily, může si v knihkupectvích a knihovnách koupit, resp. zapůjčit i knižního průvodce. „Vydali jsme už dva díly Brněnského architektonického manuálu: Průvodce architekturou 1918 až 1945 a 1946 až 1989,“ dozvídáme se. „Obsahují stezky a výlety za moderní architekturou, texty o jednotlivých stavbách i staré mapy. Čtenáři tak vidí, jak se město vyvíjelo,“ popisuje Jičínská.

Vše samozřejmě vznikalo v době, kdy jsme žádný koronavirus neřešili. V době pandemie je však projekt o to cennější. „Určitě jsme v poslední době zaznamenali zvýšenou návštěvnost našich stránek,“ říká k tomu Jičínská.

Koordinátorka projektu potvrzuje, že práce má ona a její kolegové z řad historiků architektury ještě více než dost. „Zatím máme v Brně zmapované objekty meziválečného a poválečného období. Rádi bychom pokryli vše od roku 1850 až do současnosti,“ vysvětluje. Brzy by se také měla spustit aplikace do mobilního telefonu. „Usnadní orientaci ve městě, protože vás bude v aplikaci v mobilu navigovat šipka,“ dodává Veronika Jičínská.