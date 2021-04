Pod pohanským vrchem Velíz zněla vlastenecká píseň Čechy krásné, Čechy mé

Od vsi je to pořádný krpál, chvíli máte dojem, že stoupáte do nebes.

Na jeho počest musely v posvátných hájích hořet dnem i nocí ohně, běda strážci, který by zaspal. Vhodili by ho do nově rozdělané hranice. Na Velízi bylo obětiště, stál tu také dvorec Vršovců, kteří podle pověsti vylákali do lesů přemyslovského knížete Jaromíra.