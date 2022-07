Majestátní Zvíkov sloužil jako úkryt pro korunovační klenoty

Hrad založil okolo let 1197 až 1230 Přemysl Otakar I., avšak ostrožna byla osídlena již v pravěku. Stávalo zde hradiště, z kterého se dochovaly příkopy a valy. V další výstavbě hradu pokračoval jeho vnuk Přemysl Otakar II. (český král v letech 1253-1278).

Za doby vlády posledních Přemyslovců začali projevovat snahu o jeho získání Rožmberkové, kteří pevný královský hrad vnímali jako hrozbu. V roce 1307 jej nakonec král Rudolf Habsburský zastavil Jindřichu z Rožmberka. V jejich zástavním držení hrad zůstal až do roku 1335, kdy ho vykoupil král Karel IV. Ten hrad zařadil ve svém zákoníku Majestas Carolina mezi tzv. nezcizitelné hrady, tedy takové, které král nemohl zastavit.

V této době zažíval hrad svou největší slávu, Karel IV. jej dal důkladně opravit a sám v něm i pobýval. Do doby, než byl dostavěn Karlštejn, sloužil Zvíkov jako dočasné útočiště pro korunovační klenoty.

Zvíkov během své historie měnil často své majitele. Kromě dvou rodů pánů z Rožmberka a Švamberka jej vlastnili také Eggenberkové, než ho roku 1719 do vlastnictví získali Schwarzenberkové. Těm hrad patřil do roku 1948, kdy jim byl zabaven. Od roku 1950 je Zvíkov státním hradem.

Na Zvíkov se lze dostat lodní dopravou po trase Orlík zámek – Zvíkov hrad a zpět. Jeho návštěvu lze tak spojit s nedalekým Orlíkem a užít si příjemnou plavbu s výhledy do okolí.

My jsme tentokrát zvolili nenáročnou trasu pěšky ze Zvíkovského Podhradí. Po cestě si můžeme všimnout informační tabule, která nám dává povědomí o tzv. Ptačí oblasti údolí Otavy a Vltavy. Sídlí zde totiž populace největší evropské sovy výra velkého a zároveň také nejmenší evropské sovy kulíška nejmenšího.

Co nás upoutá ihned u vstupu, je jedinečné nádvoří s patrovými arkádovými chodbami. Z nádvoří paláce je přístupná galerie, ve které probíhají sezonní výstavy. Měli jsme možnost prohlédnout si výstavu s názvem Zvíkov v krásné literatuře, která je zde až do konce října. Také se tu podíváme do prostoru s expozicí věnovanou místním archeologickým nálezům.