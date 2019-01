Miloslav Hradil, Právo

„Akce, kterou každoročně spolu s námi pořádá Klub českých turistů, je vlastně jedinou příležitostí, kdy veřejnost může hrad navštívit v zimním čase,“ řekl Právu helfštýnský kastelán Jan Lauro. Projít si jej právě v tomto období má přitom určité kouzlo. „Není mnoho obdobných památek, které podobnou příležitost v Česku nabízejí,“ podotkl kastelán.

Zimní atmosféru této památky si nenechávají každoročně ujít lidé, kteří se chtějí po svátcích trochu protáhnout a sejít s přáteli. Přicházejí sem nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst celé ČR.

Helfštýn byl naposledy otevřen poslední listopadový víkend. „Vše, co jsme předtím zazimovali a zabezpečili před mrazem, musíme na jediný zimní den uvést do chodu. Zatím nebyly žádné mrazy, a tak snad nebudou žádné problémy s rozmrazováním potrubí, což bývají největší komplikace,“ konstatoval kastelán.

Většina přijde pěšky



S přípravami na zimní výstup pomáhá podle kastelána skupinka dobrovolníků. Ti se také starají o zázemí v cíli výšlapu a pomáhají v případě potřeby i se solením či odhrnováním sněhu. „Musíme mimo jiné vytahat několik desítek kusů mobiliáře, laviček a stolů,“ připomněl Lauro s tím, že na provoz se musí připravit také v zimě jinak zavřená hradní restaurace.

Hrad bude během zimního výstupu otevřen od 8 do 15 hodin. Vstupné je pouze symbolické – 20 korun. Děti do šesti let budou mít stejně jako v předchozích ročnících vstup zdarma. Na Helfštýn mohou návštěvníci přijet i autem, které mohou nechat na parkovišti pod hradem. Většina jich však přichází první lednovou sobotu pěšky. Jde přitom o hvězdicový výšlap a každý si může zvolit trasu podle své kondice.

Hodně lidí volí tradičně cestu od nádraží Českých drah v Lipníku, odkud je to na hrad přibližně pět kilometrů. Někteří vycházejí jen z blízkého Týna nad Bečvou, ti nejzdatnější se na Helfštýn vydávají pěšky po hřebeni z Teplic nad Bečvou nebo z Přerova.

Čeká i husitská věž

Turisté budou moci první lednovou sobotu vystoupat i na husitskou věž, z níž jsou pěkné výhledy do širokého okolí. Pro účastníky výstupu mají organizátoři připraveny diplomy a také razítka.

Helfštýn náleží k nejrozsáhlejším hradním komplexům ve střední Evropě. Tvoří významnou dominantu Moravské brány a k jeho nejvýznamnějším majitelům patřili mj. pánové z Kravař, Vok ze Sovince, Vilém z Pernštejna, Petr Vok z Rožmberka či Bruntálští z Vrbna.