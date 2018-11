mšv, Novinky

Praha



Jízda historickým metrem

V sobotu na lince metra B vyjede historická souprava. Sraz zájemců je před vrátnicí depa Zličín, do jehož zákulisí rovněž nahlédnete. Poté se podíváte do slepého ramene tunelu zamýšlené odbočky trasy B nebo do obratiště ve stanici Smíchovské nádraží. Připraveny jsou i další zastávky a zajímavosti. Detaily najdete zde.

Pochod podle mapy

Neseďte s dětmi v sobotu doma, ale vyrazte na vzduch. O státním svátku se bude konat tradiční pochod Pražský minimax, který nabídne dvě různě dlouhé trasy, jednu desetikilometrovou a druhou dvacetikilometrovou. Cíl obou bude v Řepích, orientovat se budete podle mapy, kterou obdržíte na startu. Více zde.

Rodinná dílna

V Uměleckoprůmyslovém muzeu se aktuálně koná výstava Hana Podolská, legenda české módy. V sobotu ji doprovodí rodinná výtvarná dílna, která možná potěší spíše maminky s dcerami — bude se totiž rovněž věnovat módě. V rámci dílny si vytvoříte manekýnu s garderobou pro nadcházející sezonu, předcházet jí bude komentovaná prohlídka expozice. Další informace zde.

Středočeský kraj

Muzikohraní

Hudebně laděný program se v sobotu uskuteční v Zooparku Zelčín. Muzikohraní je představení, do kterého jsou aktivně zapojeny děti, které mohou s pomocí etnických hudebních nástrojů popustit uzdu svému muzikantskému já. Kromě toho se děti dozvědí, jak vzniká tón nebo jaký původ nástroje mají. Podrobnosti naleznete zde.

Vynálezy první republiky

Na zámku v Mníšku pod Brdy se konají nové tematické prohlídky. Malí i velcí se na trase dozvědí zajímavosti o vynálezech první republiky, ale i o tom, jak se na zámku žilo jeho posledním majitelům. Mimo to se ale konají i tradiční prohlídky s královnou Elsou, v neděli pak prohlídky na téma zámeckých strašidel. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Zimní prohlídky

Hradní muzeum v Českém Krumlově neusíná ani v zimě a již osmým rokem má otevřeno celoročně. Zájemci mohou prozkoumat nejstarší dochovanou část krumlovské rezidence a spatřit vzácné předměty, které byly ukryty v zámeckých depozitářích, stejně tak předměty každodenní potřeby a mnoho dalšího. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Malý princ

Dobrodružství jedné z nejznámějších literárních postav Malého prince můžete prožít v rámci Noci divadel. Uskuteční se v odpoledních hodinách v prostorách asociace Nová Akropolis v Plzni a společně se vydáte na cestu plnou poznání, hlubokých myšlenek a metafor, které děti možná docení až časem. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Tvořivá dílna

Rodinám s dětmi je určena sobotní dílna, která se uskuteční v Hroznatově akademii kláštera v Teplé. Pod vedením lektorky si vyrobíte stylový lampion, který poslouží jako podzimní dekorace i svítilna při večerní procházce parkem. Počet účastníků je omezen, místo si proto včas rezervujte. Další informace najdete zde.

Ústecký kraj

Strašidla v muzeu

V Muzeu města Ústí nad Labem se v sobotu uskuteční další ročník akce Strašidla v muzeu. Letošním podtitulem je Říše zvířat a pro návštěvníky z řad malých i velkých je připraven program se soutěžemi a hrami ve společnosti zástupců zvířecí říše. Nebudou chybět ani workshopy nebo trocha pohybu. Další informace zde.

Liberecký kraj

Za Sherlockem

Obdivujete geniálního detektiva Sherlocka Holmese? Vyzkoušejte si práci kriminalistů v rámci nového doprovodného programu v libereckém iQparku. Během bádání si vyrobíte vlastní daktyloskopický otisk nebo zjistíte, z čeho se skládají barvy a prozkoumáte ochranné prvky na bankovkách či jízdenkách. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Příjezd svatého Martina

Tak přijede Martin na bílém koni, nebo ne? V sobotu se minimálně chystá do Hořiněvsi na uvítání zimní sezony. Spolu s ním se návštěvníci mohou těšit také na tradiční jarmark s rukodělnými výrobky a řemesly, dospělé pak potěší ochutnávky husích specialit a třeba i nějakého toho mladého vínka. Pro děti jsou připravené tvořivé dílny. Více zde.

Pardubický kraj

Kouzelnický den

Máte rádi kouzla? Pak se do jejich tajů ponořte v pardubickém Muzeu kouzel, kde vás čeká magická burza, na níž pořídíte nějaký kouzelnický dárek, ale hlavně kouzelnické představení nebo komentovaná prohlídka muzea. Podrobnosti naleznete zde.

Vysočina

Muzeum všemi smysly

Chcete prozkoumat muzeum na žďárském zámku netradičně? Pak se do něj vydejte tuto sobotu. Na začátku vám totiž pracovníci zavážou oči a vy se přenesete do dob založení kláštera a expozici budete objevovat všemi zbylými smysly, i s pomocí chuťových pohárků. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Za volantem

Všechny děti se zájmem o auta jsou zvány do Moravské galerie v Brně, kde se uskuteční konstrukční dílna. Návštěvníci se seznámí s vozy Porsche, ale jelikož se jedná o workshop, bude se hlavně skicovat, tvarovat, modelovat a mnoho dalšího. A nakonec proběhne i testovací jízda. Více zde.

Olomoucký kraj

Zimní prohlídky

Nestihli jste během léta vyrazit na hrad či zámek? Pak nemusíte smutnit, protože hrad Bouzov má otevřeno i v listopadu, a to každý všední den i o víkendu. V sobotu a v neděli je otevřeno čtyři hodiny denně a pro návštěvníky je připravena zimní prohlídková trasa, během níž lze nahlédnout například do kuchyně, služební jídelny nebo kaple. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Hračky našich předků

Jak a s čím si hráli naši předci, to můžete zjistit na výstavě ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Expozice určená těm nejmenším představí hračky a hry typické pro venkov, na něž se vždy našel čas, třeba i při pasení dobytka. Podrobnosti naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Bruslení zdarma

Hoďte brusle do batohu a vydejte se na zimní stadion Bospor v Bohumíně. Po celý listopad se tam totiž bude bruslit úplně zadarmo. Veřejné bruslení probíhá každý víkend, tak neváhejte využít šanci pořádně si zadovádět na ledě. Více informací zde.