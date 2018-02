Praha



Noemova archa

V sobotu se po čase opět uskuteční komentovaná prohlídka expozice Noemova archa v Nové budově Národního muzea. Návštěvníci se v ní seznámí s živočichy, kteří obývali, nebo stále obývají naši planetu. Výklad je určen všem věkovým kategoriím a zaměří se mimo jiné i na aktuální otázky ohrožených zvířat. Více informací najdete zde.

Sobota s hrabětem

Vyrazte v sobotu na Chvalský zámek, kterým vás provede svérázný hrabě Teleke z filmu Tajemství hradu v Karpatech. Zábavná interaktivní prohlídka zahrnuje několik soutěží i nejrůznějších úkolů. Děti si budou moci vyzkoušet i ploškovou animaci v tamním studiu. Prohlídku je nutné si předem rezervovat. Více naleznete zde.

Sobotní pohádka

Víkend bez pohádky jako by nebyl. S těmi nejmenšími můžete vyrazit do Divadélka Al-Iksír na Praze 1. V něm se odehraje zhruba půlhodinové představení O prasátku a myšce, netradiční pohádka, kde dobro samozřejmě nakonec zvítězí nad zlem. Po skončení bude následovat krátká výtvarná dílnička. Více zde.

Středočeský kraj

Masopust v muzeu

Masopustní veselice zavítá v sobotu do Hornického muzea v Příbrami. Kromě tradičního průvodu čekají na návštěvníky nejrůznější komické scénky na havířské téma, dobroty a v neposlední řadě zvýhodněné vstupné do skanzenu. Podrobnosti naleznete zde.

Prohlídky s královnou

Na zámku v Mníšku pod Brdy se na sobotu chystají netradiční a oživené prohlídky. Průvodkyní na nich bude královna Elsa, která návštěvníky zavede mimo jiné do kouzelného sklepení, hodinové věže či do prvorepublikových interiérů. Chybět ale nebude ani zastávka ve výtvarném ateliéru. Svá místa si předem rezervujte. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Dětský karneval

V Centru kultury města Písek se v neděli odpoledne uskuteční velkolepý karneval. Za 60 korun si užijete spoustu zábavy v podobě her, soutěží a hudby, na kterou si budou moci děti zatančit. Do programu se ale mohou aktivně zapojit i jejich rodiče, a to v mnoha dovednostních soutěžích. Více zde.

Plzeňský kraj

Bezdružický masopust

Pokud jste ještě nestihli navštívit masopust, můžete na něj v sobotu vyrazit do Bezdružic. Průvod začíná už v 10:00 hodin, ale připojit se můžete kdykoli po cestě. Kromě pochodu bude připraven i doprovodný program, akci večer završí taneční zábava s populární tombolou. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Svět z kostek

Muzeum Karlovy Vary aktuálně hostí výstavu Svět kostiček, která představuje výtvory ze stavebnice lego. K vidění je například město s kolejištěm, přístavem či letištěm, ale i nejrůznější exkluzivní exponáty z továrních setů. Ty představují jakousi časovou osu, na které lze pozorovat, jak se slavná stavebnice postupem času měnila. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Život knihy

Oblastní muzeum v Litoměřicích chystá na sobotu komentovanou prohlídku pro děti. Společně s průvodcem si návštěvníci projdou výstavu Tajemství barokní knihy, kde nahlédnou do života knih od vytisknutí, přes vázání až po výzdobu. V tvořivé dílničce si budou zájemci moci malou knihu i vyrobit. Více se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Masopustní dílny

Milovníci tvoření mohou v sobotu vyrazit do Ekocentra Brniště, kde se uskuteční masopustní dílny. Určeny jsou především rodinám s dětmi, ale přijít může kdokoli. Vyrábět se budou průvodové masky, ale také nejrůznější doplňky. Chybět nebude ani dílna s pečením masopustních dobrot. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Cesty v pravěku

Po celý víkend můžete vyrazit za nevšedním dobrodružstvím do Archeoparku Všestary. Ve speciálním pořadu se dozvíte zajímavosti o tom, jak lidé v pravěku cestovali, a to buď za obchodem, ale i co se týče hromadné migrace. Program neopomene ani zmínku o poutích mořských národů. Závěrem se můžete těšit na tvořivou dílnu. Více informací naleznete zde.

Pardubický kraj

Mokrá vernisáž

Výstava věnovaná někdejšímu způsobu praní začíná v sobotu v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na „mokré vernisáži“ si děti i dospělí mohou vyzkoušet, jak se pralo prádlo na valše, pracím zvonem nebo v originální japonské pračce. Ti menší se mohou dozvědět, k čemu se používal mandl, nebo jak se žehlilo se starými žehličkami. Podrobnosti zde.

Vysočina

Pohádka o Krysácích

V třebíčském divadle Pasáž se v neděli odehraje představení Krysáci. V něm se návštěvníci přenesou do říše fantazie a prožijí dobrodružství krysích kamarádů Huberta, Hodana, myšky Edy a sádrového trpaslíka Ludvíčka, známých především z televizního večerníčku. Informace o vstupném naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Den průvodců

O víkendu se Brno připojí k Mezinárodnímu dni průvodců, během nějž se můžete podívat na místa, kam se jen tak nepodíváte. Neotřelé trasy jsou určeny těm, kteří se chtějí o Brnu dozvědět něco nového, ať už půjdou po stopách architektury, kostelů, osobností či pověstí. Vstupné na prohlídky je za symbolických 30 korun, k zakoupení jsou v informačních centrech. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Láska je věda

Svatý Valentýn je sice už za námi, ale pokud se tématu lásky chcete ještě chvíli věnovat, vezměte děti o víkendu do Pevnosti poznání v Olomouci. Dozvíte se třeba, co mají společného bohyně Hathor, Venuše a Afrodita, nebo kde se vzal slavný symbol lásky Amorek. Připraveny jsou také různé úkoly, hlavolamy a mnoho dalšího. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Vytvořte si animák

Filmový uzel Zlín v sobotu nabídne tvorbu vlastního animovaného filmu. Pod vedením zkušených lektorů si mohou velcí i malí zkusit ploškovou techniku animace, vyřádit se mohou na tvorbě postav i scény z různých materiálů. Fantazii se meze nekladou. Nově lze v dílnách animovat také z lega. Podrobnosti naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Modelové kolejiště

O víkendu pořádají železniční modeláři ve Lhotě jízdy pro veřejnost. Modelové kolejiště o rozloze 30 metrů čtverečních je jedno z větších ve Slezsku i na severní Moravě a mapuje období mezi léty 1945 až 2002. K vidění jsou parní, dieselové i elektrické mašinky. Více zde.