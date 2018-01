Masopust v Kouřimi zavzpomíná na veselé tradice, církev ho neměla ráda

Jitrničky, ovárek, pivečko, to je nám stále sympatické, krmě patří k masopustu jako... doplňte si dle libosti. Tradice a zvyky se téměř vytratily, kolektivizace polí přinesla i kolektivizaci myšlení. Co neuvidíme na folklorních slavnostech, někde ale i stále v zachovaných zvycích, to je ztraceno.