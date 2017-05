Bubeník Ringo Starr, kapela Kiss, bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová nebo fotbalista Josef Masopust - ti všichni už otiskli dlaně pro křišťálové odlitky litoměřického skláře Jana Huňáta. Velká část jich je k vidění v zrekonstruovaných prostorách v centru Litoměřic. Budovu opravilo za necelé tři milióny korun město.

Jako první tady otiskla ruku zpěvačka Marta Kubišová, která současným koncertním turné končí svoji uměleckou kariéru. Podle svých slov si vytvořila ke sklu vztah v době, kdy čekala, zda bude moci jít studovat vysokou školu.

„Netušila jsem, že tři roky uvíznu v poděbradských sklárnách. Se sklem mám svoje zkušenosti, ne že bych s ním něco dělala, maximálně mě nechali jednu sezónu malovat ty správné řezy,” řekla.

Chtěl by papeže



Huňát se věnuje křišťálovým odlitkům devět let. Za tu dobu získal otisky politiků, umělců, spisovatelů či sportovců z Česka i zahraničí. Za nejcennější považuje odlitky dlaní prezidenta Václava Havla a Nicolase Wintona. V době, kdy otisk poskytnul, bylo Wintonovi 102 let.

„Byl velice vitální. Přijeli jsme k němu, byl na zahrádce. Popíjeli jsme skotskou. Říkal, že minulý týden u něj byl Bill a pil stejnou skotskou. Byl to Bill Clinton,” řekl Huňát.

Zpěvačka Marta Kubišová si prohlíží za asistence skláře Jana Huňáta otisky dlaní.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Otisk dlaní zachránce židovských dětí se mu povedl až na pátý pokus. „Je to řemeslný problém. Máte tenké sklo uvnitř, protože tam je čočka, a široké na straně. Vy to musíte držet proti té mašině, valíte to a leštíte. A tím, jak ho opracováváte, tak ho zahříváte a ono hrozně rádo praská,” vysvětlil Huňát.

Jeho snem je získat otisk papeže Františka. „Bylo by to krásné. Nejde o to tady mít vystaveného dalajlámu, nějakého patriarchu. Papež František, to je respekt," dodal Huňát. Muzeum bude veřejnosti přístupné od pátku 26. května.